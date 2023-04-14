رمضان: موائد الإفطار ترحب بالمهاجرين الأفارقة في تونس

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رمضان: موائد الإفطار ترحب بالمهاجرين الأفارقة في تونس

قبل 44 دقيقة

تستقبل يوميا موائد الإفطار في تونس خلال شهر رمضان، المحتاجين من التونسيين والأجانب لتناول وجبة الإفطار الجماعي.

تقدم مائدة إفطار الكبّارية في تونس وجبة الإفطار في مبادرة تطوعية انطلقت عام 2013 ويستفيد منها قرابة الألفي شخص من المهاجرين والمحتاجين وعابري السبيل.