رمضان: موائد الإفطار ترحب بالمهاجرين الأفارقة في تونس
رمضان: موائد الإفطار ترحب بالمهاجرين الأفارقة في تونس
تستقبل يوميا موائد الإفطار في تونس خلال شهر رمضان، المحتاجين من التونسيين والأجانب لتناول وجبة الإفطار الجماعي.
تقدم مائدة إفطار الكبّارية في تونس وجبة الإفطار في مبادرة تطوعية انطلقت عام 2013 ويستفيد منها قرابة الألفي شخص من المهاجرين والمحتاجين وعابري السبيل.
في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بنبذ العنصرية في تونس بعد حملة ضد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في فبراير/ شباط كانت قد أثارت موجة انتقادات واسعة داخليا وخارجيا.