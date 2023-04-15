طلقات نارية تقطع نشرة أخبار على الهواء في تلفزيون السودان

طلقات نارية تقطع نشرة أخبار على الهواء في تلفزيون السودان

قطع إطلاق نار متواصل وصوت قذائف مدفعية نشرة إخبارية على الهواء مباشرة من تلفزيون السودان في استوديو في مدينة أم درمان.

ويتواصل دوي إطلاق نار وانفجارات في العاصمة السودانية الخرطوم مع تصاعد الصراع على السلطة في تحول مفاجئ للصراع إلى نزاع مسلح.