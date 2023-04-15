طلقات نارية تقطع نشرة أخبار على الهواء في تلفزيون السودان

قتل عدد من المدنيين في الاشتباكات المتواصلة في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع فيما تبادل الجنرالان الاتهامات.

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