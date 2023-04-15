طلقات نارية تقطع نشرة أخبار على الهواء في تلفزيون السودان
طلقات نارية تقطع نشرة أخبار على الهواء في تلفزيون السودان
قطع إطلاق نار متواصل وصوت قذائف مدفعية نشرة إخبارية على الهواء مباشرة من تلفزيون السودان في استوديو في مدينة أم درمان.
ويتواصل دوي إطلاق نار وانفجارات في العاصمة السودانية الخرطوم مع تصاعد الصراع على السلطة في تحول مفاجئ للصراع إلى نزاع مسلح.
فيديو, الأزمة في السودان: خلافات الجيش و"الدعم السريع" تثير المخاوف...فما الذي يحدث؟, المدة 2,47
قتل عدد من المدنيين في الاشتباكات المتواصلة في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحول مفاجئ للصراع فيما تبادل الجنرالان الاتهامات.