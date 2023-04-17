السودان: من هو حميدتي الذي أصبح لاعباً أساسياً في المعادلة السياسية؟

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

السودان: من هو حميدتي الذي أصبح لاعباً أساسياً في المعادلة السياسية؟

قبل 12 دقيقة

تستمر الاشتباكات في السودان لليوم الثالث على التوالي، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

وتصاعد التوتر بين الطرفين مؤخراً وقام كل منهما بتعزير مواقعه العسكرية في العاصمة بسبب الخلاف بين الطرفين حول الجدول الزمني للانتقال الى حكم مدني بموجب الاتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه أواخر العام الماضي ودمج قوات الرد السريع في الجيش السوداني ومن يقود المؤسسة العسكرية التي تتمخض عن دمج القوتين.