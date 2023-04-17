السودان: من هو الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يرأس مجلس السيادة الانتقالي؟

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السودان: من هو الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يرأس مجلس السيادة الانتقالي؟

قبل 18 دقيقة

لاتزال التطورات الميدانية على الأرض في السودان غير واضحة، مع استمرار القتال العنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لليوم الثالث.

ويستمر التوتر في التصاعد بين الطرفين بسبب الخلاف حول الجدول الزمني للانتقال الى حكم مدني بموجب الاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه أواخر العام الماضي ودمج قوات الرد السريع في الجيش السوداني ومن يقود المؤسسة العسكرية التي تتمخض عن دمج القوتين.