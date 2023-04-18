الدعم السريع: ما قصة القوات شبه العسكرية التي تحارب الجيش في السودان؟

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الدعم السريع: ما قصة القوات شبه العسكرية التي تحارب الجيش في السودان؟

قبل 55 دقيقة

تعد الاشتباكات العنيفة التي تدور في السودان جزءاً من صراع على السلطة داخل القيادة العسكرية للبلاد، التي أخفقت في تحقيق الانتقال إلى الحكم المدني.

وقد احتدم القتال في العاصمة السودانية الخرطوم والذي اندلع السبت، بعد أسابيع من صراع على السلطة بين الجنرالين اللذين استوليا على السلطة في انقلاب عام 2021، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، الذي يقود قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.

وكانت قوات الدعم السريع قد اتُهمت بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في السودان، بما في ذلك مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو/ حزيران 2019 التي قُتل فيها أكثر من 120 شخصا، وألقي العديد من القتلى حينها في نهر النيل.