الصراع في السودان: طلاب جامعة الخرطوم المحاصرون يدفنون زميلا

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الصراع في السودان: طلاب جامعة الخرطوم المحاصرون يدفنون زميلا

قبل 13 دقيقة

يقول طلاب وموظفون بجامعة الخرطوم إنهم محاصرون في تبادل لإطلاق النار لليوم الرابع دون طعام أو شراب.

ومازال ما لا يقل عن 88 طالبًا وموظفًا عالقين داخل مكتبات الجامعة بوسط الخرطوم مع احتدام القتال بين الفصائل المتناحرة في القيادة العسكرية السودانية.

وقد تأكد مقتل طالب واحد على الأقل خلال الاشتباكات، وتعين دفن جثته في الفناء الخلفي لكلية الهندسة.