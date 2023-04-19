اشتباكات السودان: معاناة إنسانية وتوقف للمساعدات وسط انقطاع المياه والكهرباء
اشتباكات السودان: معاناة إنسانية وتوقف للمساعدات وسط انقطاع المياه والكهرباء
مع دخول القتال يومه الخامس بين طرفي المكون العسكري في السودان، فإن المدنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة مع انقطاع للمياه والكهرباء، ووقف العديد من المنظمات الدولية عملها، لعدم ضمان سلامة موظفيها ومتطوعيها.
وبحسب الأمم المتحدة، فإن ثلثي سكان السودان، أو ما يقدر بـ 15.8 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية في عام 2023 في السودان، في حين يؤكد برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من خمسة ملايين شخص في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وتحذر المنظمات الإنسانية الأطراف المتقاتلة في السودان من أن الأوضاع الإنسانية قد تسوء بشكل أكبر إذا لم يتم ضمان ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات لمن يحتاجها ولإجلاء المدنيين الجرحى والعالقين في منازلهم.