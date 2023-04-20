بالفيديو: انفجار صاروخ "ستار شيب" التابع لشركة إيلون ماسك بعد دقائق من انطلاقه
بالفيديو: انفجار صاروخ "ستار شيب" التابع لشركة إيلون ماسك بعد دقائق من انطلاقه
انفجر صاروخ ستار شيب العملاق التابع لشركة (سبايس اكس) الأمريكية التابعة لإيلون ماسك بعد انطلاقه من تكساس في أولى رحلاته المدارية التجريبية.
وذكرت الشركة أن انفجار الصاروخ تم بعد 4 دقائق من إطلاقه بنجاح من قاعدة (ستاربايس) للفضاء بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات.
فيديو, كسوف الشمس: كيف أظلمت السماء فوق منطقة أسترالية نائية؟, المدة 1,12
توجه آلاف الزائرين وعلماء إلى بلدة أسترالية لرصد كسوف نادر للشمس فوق إكسماوث بغرب أستراليا حيث أظلمت السماء نحو 60 ثانية الخميس حين ألقى القمر ظلا بعرض 40 كيلومترا على المنطقة.