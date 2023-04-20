بالفيديو: انفجار صاروخ "ستار شيب" التابع لشركة إيلون ماسك بعد دقائق من انطلاقه

قبل 58 دقيقة

انفجر صاروخ ستار شيب العملاق التابع لشركة (سبايس اكس) الأمريكية التابعة لإيلون ماسك بعد انطلاقه من تكساس في أولى رحلاته المدارية التجريبية.

وذكرت الشركة أن انفجار الصاروخ تم بعد 4 دقائق من إطلاقه بنجاح من قاعدة (ستاربايس) للفضاء بسبب مشكلة فنية طرأت في الدقائق الأخيرة من الاستعدادات.