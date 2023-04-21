اشتباكات السودان: سودانيون يشربون من النيل بعد نفاد الماء جراء تضرر البنية التحتية بسبب القتال

قبل 17 دقيقة

يعيش محمد عثمان مراسل بي بي سي في المدينة وقد انقطعت المياه مما اضطره للانضمام لآخرين في جلب المياه لأسرته من نهر النيل

وهذه هي المرة الأولى التي غامر فيها بالخروج من منزله منذ بدء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.