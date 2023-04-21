اشتباكات السودان: سودانيون يشربون من النيل بعد نفاد الماء جراء تضرر البنية التحتية بسبب القتال
اشتباكات السودان: سودانيون يشربون من النيل بعد نفاد الماء جراء تضرر البنية التحتية بسبب القتال
أضر القتال في العاصمة السودانية الخرطوم بالبنية التحتية الرئيسية وترك الكثيرين بدون مياه.
يعيش محمد عثمان مراسل بي بي سي في المدينة وقد انقطعت المياه مما اضطره للانضمام لآخرين في جلب المياه لأسرته من نهر النيل
وهذه هي المرة الأولى التي غامر فيها بالخروج من منزله منذ بدء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.