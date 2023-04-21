اشتباكات السودان: بي بي سي تلتقي سودانيين في القاهرة قلقين على أحبائهم في الخرطوم

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اشتباكات السودان: بي بي سي تلتقي سودانيين في القاهرة قلقين على أحبائهم في الخرطوم

قبل 7 دقيقة

تعتري الجالية السودانية في مصر حالة خوف شديد بسبب القتال الشرس الذي تشهده العاصمة، الخرطوم، بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأدى هذا الصراع غير المحسوم إلى إغلاق المطارات في السودان ما حال دون عودة الكثير من الزائرين السودانيين إلى أسرهم.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد السودانيين في مصر بنحو أربعة ملايين شخص. لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن العدد قد يصل إلى ستة ملايين شخص.