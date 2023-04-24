اشتعال النيران في تنين خلال عرض في ديزني لاند
اشتعال النيران في تنين خلال عرض في ديزني لاند
أصيبت الحشود التي كانت تتابع فقرة بديزني لاند في كاليفورنيا، بالذهول ليل السبت عندما اشتعلت النيران في تنين متحرك عملاق.
التنين النافث النار بطول 13 مترًا سرعان ما ألمّ به اللهيب، بينما حاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.
لم يصب أحد في الحريق، ولا يزال سببه قيد البحث.
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