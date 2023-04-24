اشتعال النيران في تنين خلال عرض في ديزني لاند

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اشتعال النيران في تنين خلال عرض في ديزني لاند

قبل 17 دقيقة

أصيبت الحشود التي كانت تتابع فقرة بديزني لاند في كاليفورنيا، بالذهول ليل السبت عندما اشتعلت النيران في تنين متحرك عملاق.

التنين النافث النار بطول 13 مترًا سرعان ما ألمّ به اللهيب، بينما حاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق.