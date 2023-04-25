اشتباكات السودان: رحلة محفوفة بالمخاطر من الخرطوم إلى القاهرة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اشتباكات السودان: رحلة محفوفة بالمخاطر من الخرطوم إلى القاهرة

قبل 22 دقيقة

يواصل مئات السودانيين نزوحهم نحو مصر هربا من المعارك المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وعلى مدار الأيام الماضية، عبرت عشرات الحافلات التي تقل سودانيين الحدود البرية باتجاه مصر، قبل أن يواصلوا طريقهم إلى العاصمة المصرية القاهرة برا وجوا.

بي بي سي تحدثت مع الطالبةالسودانية نون عبد الباسط التي فرتمع 50 من أقاربها وأصدقائها إلى القاهرة في رحلة محفوفة بالمخاطر استمرت 48 ساعة.

تقرير: عبدالرحمن أبو طالب