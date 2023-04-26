روسيا وأوكرانيا: "جيش من الطائرات من دون طيار" على خط المواجهة

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روسيا وأوكرانيا: "جيش من الطائرات من دون طيار" على خط المواجهة

قبل 9 دقيقة

تزيد أوكرانيا من إنتاجها من الطائرات دون طيار بعد جمع ملايين الدولارات من التبرعات.

وتقول السلطات الأوكرانية إنها تكثف الإنتاج المحلي للطائرات دون طيار للتعامل مع ازدياد الطلب عليها على خط المواجهة.

اشترت البلاد حتى الآن أكثر من 3300 طائرة كجزء من حملتها "جيش الطائرات دون طيار" من خلال جمع التبرعات من جميع أنحاء العالم بمساعدة مشاهير مثل نجم حرب النجوم "مارك هاميل".

وصل بعض هذه الطائرات مباشرة من قبل أشخاص، بعد أن صرح قادة عسكريون بأن الطائرات بدون طيار الصغيرة تمنحهم ميزة تنافسية نادرة على روسيا.