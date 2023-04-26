الاشتباكات في السودان: مئات السودانيين يواصلون النزوح نحو مصر هربا من المعارك

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الاشتباكات في السودان: مئات السودانيين يواصلون النزوح نحو مصر هربا من المعارك

قبل 15 دقيقة

يواصل مئات السودانيين نزوحهم نحو مصر هربا من المعارك المحتدمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وعلى مدار الأيام الماضية، عبرت عشرات الحافلات التي تقل سودانيين الحدود البرية باتجاه مصر، قبل أن يواصلوا طريقهم إلى العاصمة المصرية القاهرة برا وجوا.

بي بي سي تحدثت إلى بعض من وصلوا إلى أسوان عن طريق معبر "كركر" عن الأوضاع في السودان، وصعوبات الرحلة.