اشتباكات السودان: من هم الفارون من سجن كوبر؟

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اشتباكات السودان: من هم الفارون من سجن كوبر؟

قبل 19 دقيقة

ما إن انتشر مقطع صوتي لأحمد هارون الذي تولى رئاسة حزب المؤتمر الوطني السوداني في الأيام الاخيرة لحكم الرئيس المعزول عمر البشير، أكد فيه خروجه ضمن عدد من رموز النظام السابق من سجن كوبر، سرت شائعات بأن عمر البشير كان من بين الفارين.

لكن الجيش السوداني سارع بإصدار بيان أكد فيه أن عمر البشير وبكري حسن صالح وعبدالرحيم محمد حسين ويوسف عبدالفتاح وأحمد الطيب الخنجر، وكلهم عسكريون موجودون في مستشفى علياء العسكري في ام درمان، إضافة إلى مدني واحد هو الدكتور علي الحاج موجود في مستشفى أحمد قاسم لأمراض القلب، في الخرطوم.