اشتباكات السودان: ما الذي تفعله مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر في السودان؟

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اشتباكات السودان: ما الذي تفعله مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر في السودان؟

قبل 26 دقيقة

أثارت تقارير أمريكية مؤخراً الشكوك حول تدخل روسيا في المعارك الدائرة في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع.

وبحسب التقارير، فإن لروسيا دوراً في الصراع، إذ يشارك مرتزقة مجموعة فاغنر العسكرية المملوكة لرجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، في القتال.

وبحسب صور شاركتها مجموعة تابعة لفاغنر عبر تطبيق تلغرام قبل قرابة عامين، فقد ظهر قائد في مجموعة فاغنر في السودان وهو يمنح تذاكر لجنود سودانيين.

فما الدور الذي تلعبه مجموعة فاغنر الروسية في السودان؟ وما الأهداف التي تريد تحقيقها؟