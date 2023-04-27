رئيس كوريا الجنوبية يغني لبايدن في البيت الأبيض

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في نهاية مأدبة رسمية في البيت الأبيض الأربعاء، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الكوري يون سوك-يول ليغني أغنية American Pie.

غنى يون كلمات الأغنية بالإنجليزية، في نهاية زيارة لواشنطن بحث خلالها مجموعة من القضايا، من بينها اتفاق مع الولايات المتحدة لمجابهة التهديد النووي لكوريا الشمالية.