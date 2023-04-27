رئيس كوريا الجنوبية يغني لبايدن في البيت الأبيض
رئيس كوريا الجنوبية يغني لبايدن في البيت الأبيض
في نهاية مأدبة رسمية في البيت الأبيض الأربعاء، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الكوري يون سوك-يول ليغني أغنية American Pie.
غنى يون كلمات الأغنية بالإنجليزية، في نهاية زيارة لواشنطن بحث خلالها مجموعة من القضايا، من بينها اتفاق مع الولايات المتحدة لمجابهة التهديد النووي لكوريا الشمالية.
فيديو, "لعبة الحبار"…برنامج تلفزيون الواقع يحقق انتشارا واسعا حول العالم, المدة 0,47
حقق برنامج جديد للرياضات العنيفة من كوريا الجنوبية نجاحا كبيرا؛ إذ أصبح "فيزيكال:100" من بين برامج نتفليكس الأكثر مشاهدة في أنحاء العالم.