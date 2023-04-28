"تحت الوصاية": دعوات في مصر لإصلاح المجلس الحسبي تيسيرا علي الأرامل وأطفالهن

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"تحت الوصاية": دعوات في مصر لإصلاح المجلس الحسبي تيسيرا علي الأرامل وأطفالهن

قبل 41 دقيقة

تزامنا مع الجدل الذي أثاره المسلسل المصري "تحت الوصاية" خلال شهر رمضان هذا العام، ارتفعت أصوات نسائيةمطالبة بضرورة إصلاح القوانين والإجراءات التي تحكم عمل "المجلس الحسبي".

ويرى قانونيون مختصون في قضايا الأسرة أن "المجلس الحسبي" هو أحد الأدوات القضائية المهمة لصون حقوق الأيتام، بينما يحث آخرون على ضرورة إصلاحه.

رواد حما، رئيس محكمة الأسرة الأسبق والمحامي بالنقض والمحكمة الإدارية العليا حاليا يشرح لنا ما هو هذا المجلس الذي تشكل منذ 1952،وما دوره؟ وما يجب أن يطرأ عليه من تغيير تيسيرا علي الأرامل وأطفالهن.