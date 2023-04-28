اللجوء إلى بريطانيا: ما مصير المهاجرين الذين يصلون عبر البحر؟

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اللجوء إلى بريطانيا: ما مصير المهاجرين الذين يصلون عبر البحر؟

قبل 25 دقيقة

وافق مجلس العموم البريطاني الأربعاء على مشروع قانون للحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية يمنع أي شخص يصل على متن قوارب صغيرة من طلب اللجوء وترحيله إما إلى وطنه أو إلى ما يسمى بالدول الثالثة الآمنة.

وقد جعلت الحكومة البريطانية الحد من الهجرة غير الشرعية أولوية رئيسية على قائمتها منذ العام الماضي وتقول الحكومة إن هذه القوانين ستساعد في ردع الناس عن القيام برحلات خطيرة.

واجهت القوانين الجديدة انتقاد العديد من المنظمات الحقوقية حيث تقول إنها غير عملية وتجرّم محاولات الآلاف من مستحقي اللجوء.

تحدثنا مع أيمن الحسين مصور سينمائي ولاجئ سوري في بريطانيا، قبل 7 سنوات، سافر من سوريا عبر أوروبا إلى المملكة المتحدة. تحدث أيمن عن تجربته وعن عمله كصانع أفلام. شارك أيمن حديثا في كتابة وتصوير فيلم قصير يسلط الضوء على الصراعات التي يواجها طالبي اللجوء في بريطانيا والفيلم مستوحى من تجربته الخاصة.