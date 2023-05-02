اشتباكات السودان: تحذيرات أممية من انهيار كامل للقطاع الصحي

قبل 16 دقيقة

تعرضت مستشفيات عديدة في السودان للقصف والدمار، ما أجبر أكثر من 70% منها على التوقف عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمصابين، كما زاد نقص العديد من الإمدادات الأساسية عن المستشفيات والمراكز الصحية التي ما زالت تعمل، من احتمال انهيار القطاع الصحي.