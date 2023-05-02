اشتباكات السودان: تحذيرات أممية من انهيار كامل للقطاع الصحي
اشتباكات السودان: تحذيرات أممية من انهيار كامل للقطاع الصحي
تعرضت مستشفيات عديدة في السودان للقصف والدمار، ما أجبر أكثر من 70% منها على التوقف عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى والمصابين، كما زاد نقص العديد من الإمدادات الأساسية عن المستشفيات والمراكز الصحية التي ما زالت تعمل، من احتمال انهيار القطاع الصحي.
ودعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري إلى ضرورة تقديم دعم فوري للسودان بعد أن بلغ العجز في متطلبات الأمم المتحدة لدعم الجانب الإنساني في السودان 87% بما فيه القطاع الصحي.