خضر عدنان: عائلة السجين الفلسطيني تتهم إسرائيل "بالقتل المتعمد"

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خضر عدنان: عائلة السجين الفلسطيني تتهم إسرائيل "بالقتل المتعمد"

قبل 22 دقيقة

عم الإضراب الشامل في الأراضي الفلسطينية عقب إعلان السلطات الإسرائيلية وفاة السجين الفلسطيني خضر عدنان، والذي خاض إضرابه السادس المفتوح عن الطعام لنحو ثلاثة أشهر احتجاجا على اعتقاله الاخير ، حيث وجهت له السلطات الإسرائيلية لائحة اتهام من أبرز بنودها الانتماء لحركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية المدرجة على قائمة الجماعات المحظورة لدى اسرائيل.

ولم يحاكم الفلسطيني عدنان قبل ارتقائه فجر الثلاثاء داخل سجن الرملة الإسرائيلي، وتعقد الحكومة الاسرائيلية والمسؤلين في الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية جلسة تقدير للموقف إثر وفاة الفلسطيني خضر عدنان ، فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عن إطلاقها الصواريخ اتجاه إسرائيل كرد على ما وصفته "بالجريمة الإسرائيلية بقتل خضر عدنان بدم بارد".

وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفع حالة التأهب في السجون الإسرائيلية، وإغلاق الزنازين للسيطرة على أي أحداث عنف أو احتجاجات فلسطينية.