نظرة على مركبتي تتويج الملك تشارلز الذهبيتين
نظرة على مركبتي تتويج الملك تشارلز الذهبيتين
يستخدم الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة مركبتين ذهبيتين في موكب التتويج المقرر في 6 مايو/أيار.
وسيتوجه الزوجان الملكيان إلى وستمنستر آبي في عربة اليوبيل الماسي للملكة اليزابيث ويعودان لاحقًا إلى قصر باكنغهام في العربة الذهبية التي استخدمت في كل تتويج منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر.
ويشارك في موكب التتويج أفراد الجيش من جميع أنحاء دول الكومنولث وستمر المسيرة عبر وسط العاصمة لندن.
فيديو, الملكة إليزابيث الثانية: حشود تستقبل جثمان الملكة في محيط قصر باكنغهام, المدة 2,03
وصلت العربة التي تحمل جثمان الملكة الراحلة إليزابيث الثانية إلى قصر باكنغهام وسط استقبال حاشد.