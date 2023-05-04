نظرة على مركبتي تتويج الملك تشارلز الذهبيتين

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وسيتوجه الزوجان الملكيان إلى وستمنستر آبي في عربة اليوبيل الماسي للملكة اليزابيث ويعودان لاحقًا إلى قصر باكنغهام في العربة الذهبية التي استخدمت في كل تتويج منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر.