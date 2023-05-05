اشتباكات السودان: سائقو نقل مصريون يستغيثون من الحدود السودانية

قبل 50 دقيقة

أطلق أكثر من مئتي سائق مصري عالقين بالمنطقة الجمركية بمعبر أرقين من الجانب السوداني، رسائل استغاثة يطلبون من المسئولين المصريين مساعدتهم للعودة بعد أن علقوا منذ بدء المعارك الحالية في السودان.