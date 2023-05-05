اشتباكات السودان: سائقو نقل مصريون يستغيثون من الحدود السودانية
اشتباكات السودان: سائقو نقل مصريون يستغيثون من الحدود السودانية
أطلق أكثر من مئتي سائق مصري عالقين بالمنطقة الجمركية بمعبر أرقين من الجانب السوداني، رسائل استغاثة يطلبون من المسئولين المصريين مساعدتهم للعودة بعد أن علقوا منذ بدء المعارك الحالية في السودان.
وقال بعض السائقين لبي بي سي إن مؤنهم من الطعام والمياه والأموال نفدت وصار من المستحيل دخولهم للأراضي السودانية.
وسجلت التجارة الحدودية بين مصر والسودان العام الماضي ما يزيد على مليار ونصف المليار دولار.
تقرير وائل دياب من معبر أرقين