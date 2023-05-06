تتويج الملك تشارلز: نظرة مقربة على التاج الملكي وأحجاره الثمينة

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تتويج الملك تشارلز: نظرة مقربة على التاج الملكي وأحجاره الثمينة

قبل 29 دقيقة

قضى الملك تشارلز الثالث أطول فترة ولياً للعهد في تاريخ بريطانيا حتى وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022، والتي استمرت 70 عاماً، جعلت منه الملك الأقدم والأفضل استعداداً لتولي العرش.

ولم تشهد بريطانيا حفل تتويج منذ أكثر من 70 عاما، عندما توجت والدة تشارلز الراحلة إليزابيث الثانية في عام 1953.

وسيصبح تشارلز الثالث أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج القديس إدوارد الذي صنع منذ 360 عاما في القرن الرابع عشر.