تتويج الملك تشارلز: عرب ومسلمون في الحفل التاريخي

قبل 46 دقيقة

وضع رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، تاج سانت إدوارد على رأس الملك تشارلز الثالث، خلال حفل تتويجه ملكا للمملكة المتحدة في كنيسة وستمنستر أبي.

وقضى الملك تشارلز الثالث أطول فترة ولياً للعهد في تاريخ بريطانيا حتى وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر/ أيلول 2022، والتي استمرت 70 عاماً، جعلت منه الملك الأقدم والأفضل استعداداً لتولي العرش.