تتويج الملك تشارلز: عرب ومسلمون في الحفل التاريخي
تتويج الملك تشارلز: عرب ومسلمون في الحفل التاريخي
وضع رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، تاج سانت إدوارد على رأس الملك تشارلز الثالث، خلال حفل تتويجه ملكا للمملكة المتحدة في كنيسة وستمنستر أبي.
وقضى الملك تشارلز الثالث أطول فترة ولياً للعهد في تاريخ بريطانيا حتى وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر/ أيلول 2022، والتي استمرت 70 عاماً، جعلت منه الملك الأقدم والأفضل استعداداً لتولي العرش.
تقرير مراسلة بي بي سي هبة الله بيطار
فيديو, تتويج الملك تشارلز: نظرة على مركبتي موكب الملك الذهبيتين, المدة 1,48
استخدم الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا مركبتين ذهبيتين في موكب التتويج.