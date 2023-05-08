تتويج الملك تشارلز: رقص وغناء وطائرات مسيرة في الحفل الموسيقي
تتويج الملك تشارلز: رقص وغناء وطائرات مسيرة في الحفل الموسيقي
حضر الملك تشارلز الثالث والأسرة الملكية وحشد ضخم حفلا موسيقيا بحدائق قلعة ويندسور بمناسبة التتويج
حضر الملك تشارلز الثالث والأسرة الملكية وحشد ضخم حفلا موسيقيا بحدائق قلعة ويندسور بمناسبة التتويج.
شاهد الحفل على شاشات التلفاز ما يصل إلى 12.3 مليون مشاهد، واحتفى الحفل بفنون وموسيقى وشخصيات كرتونية فضلا عن عرض أضاءت فيه طائرات مسيرة السماء.
وخلال الحفل تحدث الأمير ويليام ولي العهد مشيدا بوالده الملك وبالملكة الراحلة إليزابيث الثانية.