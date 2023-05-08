تتويج الملك تشارلز: رقص وغناء وطائرات مسيرة في الحفل الموسيقي

قبل 40 دقيقة

شاهد الحفل على شاشات التلفاز ما يصل إلى 12.3 مليون مشاهد، واحتفى الحفل بفنون وموسيقى وشخصيات كرتونية فضلا عن عرض أضاءت فيه طائرات مسيرة السماء.