يورو فيجن 2023: "غواصة" صفراء وزرقاء في ليفربول

قبل 28 دقيقة

يساعد في تنظيم مهرجان يوروفيجن عشرات اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون الآن في منطقة ميرسيسايد بإنجلترا بعد فرارهم من الصراع.

تقول أولينا، وهي راقصة محترفة تبلغ من العمر 28 عامًا من ميكولايف، وقد نزحت العام الماضي من أوكرانيا، إن المهرجان منحها إحساسًا جديدًا بالانتماء والهدف.