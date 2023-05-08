يورو فيجن 2023: "غواصة" صفراء وزرقاء في ليفربول
يورو فيجن 2023: "غواصة" صفراء وزرقاء في ليفربول
بدأ العد التنازلي لمهرجان البوب الدولي اليوروفيجن 2023.
نزل الآلاف إلى شوارع ليفربول لمشاهدة "غواصة" عملاقة باللونين الأصفر والأزرق - كلمسة أوكرانية على أغنية لفرقة البيتلز الشهيرة.
يساعد في تنظيم مهرجان يوروفيجن عشرات اللاجئين الأوكرانيين الذين يعيشون الآن في منطقة ميرسيسايد بإنجلترا بعد فرارهم من الصراع.
تقول أولينا، وهي راقصة محترفة تبلغ من العمر 28 عامًا من ميكولايف، وقد نزحت العام الماضي من أوكرانيا، إن المهرجان منحها إحساسًا جديدًا بالانتماء والهدف.