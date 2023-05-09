هجوم باريس: والد أحد مهاجمي مسرح بتاكلان يسعى للقاء حفيدته

هجوم باريس: والد أحد مهاجمي مسرح بتاكلان يسعى للقاء حفيدته

عز الدين عميمور أب وجد يعيش في باريس ويسعى حثيثا لمقابلة حفيدته المفقودة، "آلاء" ، ابنة ابنه، سامي أحد منفذي هجوم مسرح بتاكلان في العاصمة الفرنسية الذي وقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 من قبل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

في تموز/يوليو 2022، أعادت الحكومة الفرنسية "آلاء" إلى فرنسا ووُضعت في رعاية الدولة. ويسعى عز الدين جاهدا للحصول على إذن لمقابلتها