هجوم باريس: والد أحد مهاجمي مسرح بتاكلان يسعى للقاء حفيدته

قبل 23 دقيقة

عز الدين عميمور أب وجد يعيش في باريس ويسعى حثيثا لمقابلة حفيدته المفقودة، "آلاء" ، ابنة ابنه، سامي أحد منفذي هجوم مسرح بتاكلان في العاصمة الفرنسية الذي وقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 من قبل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.