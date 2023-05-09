هجوم باريس: والد أحد مهاجمي مسرح بتاكلان يسعى للقاء حفيدته
هجوم باريس: والد أحد مهاجمي مسرح بتاكلان يسعى للقاء حفيدته
عز الدين عميمور أب وجد يعيش في باريس ويسعى حثيثا لمقابلة حفيدته المفقودة، "آلاء" ، ابنة ابنه، سامي أحد منفذي هجوم مسرح بتاكلان في العاصمة الفرنسية الذي وقع في 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 من قبل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.
في تموز/يوليو 2022، أعادت الحكومة الفرنسية "آلاء" إلى فرنسا ووُضعت في رعاية الدولة. ويسعى عز الدين جاهدا للحصول على إذن لمقابلتها
فيديو, محتجان يقاطعان خطاب ماكرون في هولندا: أين أخفيت الديمقراطية؟, المدة 1,07
قاطع محتجان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان يلقي خطابا ضمن زيارته الرسمية لهولندا لمدة يومين. وكان ماكرون يعرض رؤيته لمستقبل أوروبا في قاعة ثقافية بمدينة لاهاي.