روسيا وأوكرانيا: في عيد النصر بوتين يذكر بمصير ألمانيا في الحرب العالمية الثانية

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

روسيا وأوكرانيا: في عيد النصر بوتين يذكر بمصير ألمانيا في الحرب العالمية الثانية

قبل 23 دقيقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب على ما يبدو نسي ما أدى إليه ادعاء النازيين بالتفوق على العالم، في إشارة لانتصار بلاده على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف بوتين أثناء احتفال بلاده في عيد النصر بأن الغرب يحرض الناس على بعضهم ويقسم المجتمع ويثير صراعات وانقلابات دموية ويدمر القيم العائلية التقليدية، مشيرا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا هو نتيجة انقلاب الغرب على الأوكرانيين لتحقيق مصالحهم الخاصة.

وشارك في الاحتفال أكثر من 10 الاف جندي وأكثر من 150 آلية عسكرية، فما هو يوم النصر؟