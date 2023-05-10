شيرين أبو عاقلة: مصور بقناة الجزيرة يروي آخر لحظات في حياة الصحفية الفلسطينية

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بعد عام على مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبوعاقلة، يروي المصور مجدي بنورة آخر اللحظات التي صور فيها زميلته في قناة الجزيرة وكيف أثر رحيلها عليه خلال العام الماضي.

تمكن مجدي بنورة يوم حادثة مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين تصوير أخر دقائق من حياتها بصعوبة بالغة، ولم يتخيل يوما أنه سيرافقها في لحظات حبست أنفاسه وأنفاس زملائه ليس في يوم الحادثة فحسب، بل طوال العام الماضي، وفق ما قاله لي مجدي خلال لقائي به في يوم عمله في رام الله .