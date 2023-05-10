تنظيم الدولة الإسلامية: نساء محتجزات بسجن الرصافة في العراق ينظمن إضرابا عن الطعام

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تنظيم الدولة الإسلامية: نساء محتجزات بسجن الرصافة في العراق ينظمن إضرابا عن الطعام

قبل 20 دقيقة

نساء تمت ادانتهن لارتباطهن بتنظيم الدولة الإسلامية، يدخلن في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الرابع والعشرين من إبريل/ نيسان، احتجاجا على ظروف سجنهن.

أتت النساء من دول عدة، منها روسيا وتركيا وأذربيجان وأوكرانيا، ودولٍ أخرى أوروبية والولايات المتحدة، ويقدر عددهن بنحو أربعمائة سجينة