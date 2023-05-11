عمران خان: ما الذي نعرفه عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق؟

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عمران خان: ما الذي نعرفه عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق؟

قبل ساعة واحدة

ألقي القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أمام المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد.

وكان خان يمثل أمام المحكمة بتهم فساد، التي يقول إنها ذات دوافع سياسية.