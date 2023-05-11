عمران خان: ما الذي نعرفه عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق؟
عمران خان: ما الذي نعرفه عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق؟
ألقي القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أمام المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد.
وكان خان يمثل أمام المحكمة بتهم فساد، التي يقول إنها ذات دوافع سياسية.
من هو عمران خان؟
فيديو, عمران خان: لحظة إطلاق الرصاص على موكب رئيس الوزراء الباكستاني السابق, المدة 1,49
أصيب رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، في ساقه في هجوم بإطلاق النار على موكبه أثناء قيادته مسيرة احتجاجية في وزير أباد بشرق البلاد.