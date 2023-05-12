الانتخابات الرئاسية التركية: هل تحدد مصير اللاجئين السوريين؟

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الانتخابات الرئاسية التركية: هل تحدد مصير اللاجئين السوريين؟

قبل 36 دقيقة

تحولت قضية اللاجئين السوريين لملف رئيسي في حملات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ويخشى الكثير من اللاجئين من احتمالية ترحيلهم إذا فازت المعارضة، في حين يرى آخرون أن تقارب أنقرة ودمشق مؤخرا قد يدفع ثمنه السوريون في تركيا كذلك.

وترتبط تركيا بعدة معاهدة دولية تلزمها بحماية ملايين اللاجئين على أراضيها ما قد يجعل الترحيل الجماعي مسألة صعبة التنفيذ.