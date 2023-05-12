قصف غزة: ما قصة الاغتيالات الإسرائيلية منذ الأربعينيات؟

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قصف غزة: ما قصة الاغتيالات الإسرائيلية منذ الأربعينيات؟

قبل ساعة واحدة

عاد الحديث عن "سياسة الاغتيالات" الإسرائيلية إلى الواجهة من جديد، مع قيام إسرائيل باغتيال قادة عسكريين في حركة " الجهاد الإسلامي " الفلسطينية مؤخراً.

والسياسة التي تتبعها إسرائيل باغتيال قادة عسكريين تابعين لفصائل فلسطينية وغيرهم، ليست شيئاً جديداً، إذ أنها متّبعة منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948.

فماذا نعرف عنها؟ وهل أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن جميع عمليات الاغتيال التي أشارت أصابع الاتهام لها بارتكابها؟