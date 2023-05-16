طاهية نيجيرية تطبخ لمدة 90 ساعة متواصلة بحثا عن رقم جديد

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طاهية نيجيرية تطبخ لمدة 90 ساعة متواصلة بحثا عن رقم جديد

قبل 10 دقيقة

أثارت الطاهية النيجيرية هيلدا باتشي، ضجة كبيرة على مستوى البلاد؛ بعد أن استمرت في طهي الطعام لأكثر من 90 ساعة دون توقف في محاولة منها لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

أعدت هيلدا باتشي أكثر من 100 طبق مختلف، منذ لحظة تشغيل موقد الطعام في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يوم الخميس الماضي.

وشاهد سياسيون ومشاهير، وكذلك حشد صاخب من الجماهير هيلدا أثناء الطبخ واستمروا في تشجيعها.