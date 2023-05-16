راشد الغنوشي: من هو زعيم حركة النهضة التونسي وأبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد؟

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راشد الغنوشي: من هو زعيم حركة النهضة التونسي وأبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد؟

قبل ساعة واحدة

حكم قاض تونسي غيابيا على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على الشرطة.

ويقبع زعيم المعارضة الغنوشي (81 عاما) في السجن منذ أبريل/ نيسان الماضي بعد أن قبضت عليه الشرطة في بيته بشبهة “التآمر ضد أمن” الدولة.

وقرر الغنوشي عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضا ما وصفها بـ"محاكمات سياسية ملفقة".