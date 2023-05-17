تنظيم الدولة الإسلامية: العثور على مقبرة جماعية في العراق نفذها التنظيم

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تنظيم الدولة الإسلامية: العثور على مقبرة جماعية في العراق نفذها التنظيم

قبل ساعة واحدة

شُيع العشرات من ضحايا عملية قتل جماعي نفذها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية شمال غربي الموصل عام 2014، عقب سيطرته على مناطق واسعة من شمال العراق.

وعُثِرَ على مقبرة جماعية قرب بلدة بادوش، ضمت رفاة أكثر من 600 شخص، كان معظمهم من نزلاء سجن قريب بالإضافة إلى حرس السجن.

وقالت وزارة الصحة العراقية إنها تمكنت من التعرف على هويات 78 من الضحايا بعد جمع عينات حمض نووي من ذوي المفقودين من سجن بادوش.