سلمان رشدي يحذر من "خطر" يهدد حرية التعبير والنشر في الغرب
سلمان رشدي يحذر من "خطر" يهدد حرية التعبير والنشر في الغرب
حذر سلمان رشدي، الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب "آيات شيطانية" من أن حرية التعبير والنشر "معرضة للخطر"، وذلك في أول خطاب عام له منذ تعرضه لهجوم في أغسطس/ آب الماضي.
وكان المؤلف الشهير خضع لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه للطعن عدة مرات قبل محاضرة له في نيويورك.
وقال رشدي، الذي جلبت كتاباته تهديدات بالقتل على مدى عقود، الثلاثاء، إنه "من المثير للقلق رؤية الناشرين وهم يحاولون إعادة صياغة أعمال الأمس في ضوء مواقف اليوم”
فيديو, لحظة طعن الكاتب سلمان رشدي في نيويورك, المدة 0,46
تعرض الكاتب سلمان رشدي، الذي واجه لسنوات تهديدات بالقتل بسبب كتابه "آيات شيطانية"، لهجوم في ولاية نيويورك.