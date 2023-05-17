سلمان رشدي يحذر من "خطر" يهدد حرية التعبير والنشر في الغرب

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سلمان رشدي يحذر من "خطر" يهدد حرية التعبير والنشر في الغرب

قبل ساعة واحدة

حذر سلمان رشدي، الروائي البريطاني الهندي الأصل مؤلف كتاب "آيات شيطانية" من أن حرية التعبير والنشر "معرضة للخطر"، وذلك في أول خطاب عام له منذ تعرضه لهجوم في أغسطس/ آب الماضي.

وكان المؤلف الشهير خضع لعملية جراحية طارئة بعد تعرضه للطعن عدة مرات قبل محاضرة له في نيويورك.