الاشتباكات في السودان: منظمات دولية في مصر تعاني من عجز في الموارد مع تدفق اللاجئين

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

الاشتباكات في السودان: منظمات دولية في مصر تعاني من عجز في الموارد مع تدفق اللاجئين

قبل ساعة واحدة

قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مصر إن زهاء 88 ألف شخص عبروا الحدود السودانية صوب مصر منذ تفجر المعارك في السودان قبل شهر.

وأضافت المفوضية لبي بي سي أن نحو 85 ألفا من هؤلاء من السودانيين وأن أكثر من ثلاثة آلاف منهم تواصلوا مع المفوضية خلال الأيام الماضي، بحسب أحدث الأرقام التي وصلتها من الخارجية المصرية

كما اشارت المفوضية إلى أنها طلبت دعما ماليا يقدر بنحو 130 مليون دولار لمواجهة هذا الوضع الطارئ بيد أنها لم تحصل سوى على 10٪ منه فقط من الداعمين الدوليين.