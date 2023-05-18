مسيرة الأعلام الإسرائيلية: صراع سيادة على مدينة القدس

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تشهد مدينة القدس توتراً يتزامن مع مسيرة عشرات الاف الإسرائيليين من اليمين المتشدد والتي تشهد عادة رقصا بالأعلام الإسرائيلية من قبل الجمهور اليميني الإسرائيلي المتدين والمتشدد، والتي يحتفل فيه الإسرائيليون بما يسمونه يوم توحيد القدس وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل أراضي عام 67 وتشمل القدس الشرقية والضفة الغربية، مسيرة تجوب شوارع البلدة القديمة بالقدس وتمر بالحي الإسلامي ما أصبح يخلق توترا وتصعيدا بين الإسرائيليين والفلسطينيين في السنوات الأخيرة.