الأزمة الاقتصادية في لبنان: مذكرة توقيف دولية بحق حاكم المصرف المركزي.. فمن هو رياض سلامة؟

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الأزمة الاقتصادية في لبنان: مذكرة توقيف دولية بحق حاكم المصرف المركزي.. فمن هو رياض سلامة؟

قبل 15 دقيقة

أصدرت قاضية فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

الحكم صدر بعد أن تغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس كان الهدف منها معرفة كيف راكم أصولاً كبيرة في أوروبا. وقد أصدرت مذكرة التوقيف القاضية المكلفة بالتحقيق في أموال وممتلكات سلامة.

وكان محامي سلامة قد أكد إن تغيب موكله عن الجلسة يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي وفق الأصول.

ويواجه رياض سلامة تحقيقات وتهم في لبنان ودول أوروبية بغسل وتبييض أموال، ولكنه يرفض التهم الموجهة إليه مؤكداً أنه جمع ثروته من خلال عمله طوال العقود الماضية.