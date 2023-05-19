القمة العربية 2023: بشار الأسد يرفع راية النصر من جدة السعودية

قبل 50 دقيقة

تنعقد أعمال القمة العربية هذا العام في جدة ويحضرها لأول مرة منذ 12 عاماً الرئيس السوري بشار الأسد. رغم ما تحمله تلك الخطوة من رغبة إقليمية من جانب عدد من الدول العربية للمضي قدما في إنهاء الأزمة السورية، إلا أنها تطرح علامات استفهام بخصوص مستقبل المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق نفسها خاصة تلك الموجودة في شمال غربي البلاد. يعيش في هذه المناطق الملايين من اللاجئين، وتتواجد فيها فصائل مسلحة كانت محسوبة في وقت سابق على تنظيم القاعدة ولا تزال على قوائم الإرهاب الدولي.