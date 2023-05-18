تعرض الأمير هاري وزوجته ميغان لـ "مطاردة عنيفة" من قبل مصورين متطفلين في الولايات المتحدة

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تعرض الأمير هاري وزوجته ميغان لـ "مطاردة عنيفة" من قبل مصورين متطفلين في الولايات المتحدة

قبل ساعة واحدة

تعرض الأمير هاري وزوجته ميغان لـ "مطاردة شبه كارثية" من قبل مصورين متطفلين في الولايات المتحدة، كادت أن تؤدي إلى تصادم سيارتهما بسيارات أخرى، وفقا للمتحدث باسم الأمير.

وقال المتحدث في بيان إن "المطاردة" استمرت أكثر من ساعتين، وأضاف أنها أدت إلى "عدة تصادمات قريبة"، في حين اعتبر سائق سيارة الأجرة الذي استقلهما أنها لم تكن مطارة حقيقية