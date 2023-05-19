القمة العربية 2023: كيف يرى معتقل سوري سابق تطبيع الدول العربية مع بشار الأسد؟

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القمة العربية 2023: كيف يرى معتقل سوري سابق تطبيع الدول العربية مع بشار الأسد؟

قبل 52 دقيقة

يحضر الرئيس السوري بشار الأسد، قمة جامعة الدول العربية، التي تعقد في السعودية، للمرة الأولى منذ تعليق عضوية سوريا في الجامعة قبل 12 عاماً.

وقاطع العديد من قادة دول الجامعة الأسد، بعد أن أدت حملة القمع التي شنتها حكومته على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية إلى اندلاع حرب أهلية قتل فيها نصف مليون شخص على الأقل.

واستعادت سوريا مقعدها في الجامعة هذا الشهر، بعد أن أقرت الدول التي كانت دعمت المعارضة خلال الحرب، بأنه يحكم قبضته على السلطة.

يتحدث المعتقل السوري السابق والناشط في مجال حقوق السجناء السوريين عمر الشغري لبي بي سي عن تجربته في السجن، عندما كان طالب مدرسيا، وعن شعوره إزاء عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وشهد الشغري أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة وفي الكونغرس الأمريكي عن الاتهامات الموجهة ضد النظام السوري التي تتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.