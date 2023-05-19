تيتانيك: ما هي القصص التي يمكن أن يرويها المسح الرقمي للسفينة الغارقة؟

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تيتانيك: ما هي القصص التي يمكن أن يرويها المسح الرقمي للسفينة الغارقة؟

قبل ساعة واحدة

أجري أول مسح رقمي للسفينة تيتانيك، التي تقبع على عمق 3800 متر في المحيط الأطلسي، باستخدام خرائط أعماق البحار.

ويوفر المسح الرقمي عرضا فريدا ثلاثي الأبعاد للسفينة بأكملها، كما يتيح رؤيتها، وكأن المياه صرفت بعيدا عنها.

ويوفر المسح الجديد صورة متكاملة للحطام في الوقت المناسب، وسيسمح للخبراء بالتعمق في التفاصيل الدقيقة كلها.