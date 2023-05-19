القمة العربية 2023: كيف يرى السوريون عودة بشار الأسد إلى القمة؟
القمة العربية 2023: كيف يرى السوريون عودة بشار الأسد إلى القمة؟
لم تكن القمة العربية في مدينة جدة هذا العام كسابقاتها بالنسبة إلى السوريين، فمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ عام 2011، قسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.
السوريون في دمشق وبيروت تابعوا باهتمام كلمة الأسد وكلمات الرؤساء العرب، فكيف كانت ردود أفعالهم؟
تقرير جويا بربري
فيديو, القمة العربية 2023: بشار الأسد يرفع راية النصر من جدة السعودية, المدة 1,54
حضورٌ تأجل عدة مرات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة رفض بعض الدول العربية.