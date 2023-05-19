القمة العربية 2023: كيف يرى السوريون عودة بشار الأسد إلى القمة؟

قبل ساعة واحدة

لم تكن القمة العربية في مدينة جدة هذا العام كسابقاتها بالنسبة إلى السوريين، فمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد للمرة الأولى منذ عام 2011، قسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.