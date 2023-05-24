الزفاف الملكي: من هما الأمير الحسين ورجوة آل سيف عروسا الأردن؟

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الزفاف الملكي: من هما الأمير الحسين ورجوة آل سيف عروسا الأردن؟

قبل ساعة واحدة

يستعد الأردن لحفل زفاف ملكي هو الأول منذ سنوات طويلة، إذ يُعقد قِران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على الآنسة رجوة آل سيف في الأول من حزيران/يونيو المُقبل.

وفي العاشر من أغسطس/ آب الماضي أعلن الديوان الملكي الهاشمي خطوبة ولي العهد والآنسة رجوة بالعاصمة السعودية الرياض.

وبحسب ما كشف الحسين أثناء مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية، فإن قصة تعارّفه على رجوة لم تكن تختلف عن القصص المعتادة، إذ أن صديقة مشتركة كانت وراء هذا التعارف.

وسيشهد الأردن بهذه المناسبة احتفالات في مناطق مختلفة.