أفغانستان تحت حكم طالبان: تعرف على أول امرأة أفغانية تحلق في سماء أوروبا

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

أفغانستان تحت حكم طالبان: تعرف على أول امرأة أفغانية تحلق في سماء أوروبا

قبل 16 دقيقة

دخلت موهاديز ميرزائي التاريخ في عام 2020 عندما أصبحت أول امرأة تقود طائرة تجارية في أفغانستان.

ولكن بعد عام، اضطرت إلى الفرار من طالبان عندما سيطروا على البلاد مع انسحاب القوات الأمريكية.

ومع سقوط العاصمة كابول، غادرت موهاديز في 15 أغسطس 2021 ، خوفًا على أسرتها وحزنا على فقدان حياتها المهنية.