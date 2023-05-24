سقف الدين الأمريكي: ما معنى أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟

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سقف الدين الأمريكي: ما معنى أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها؟

قبل ساعة واحدة

يطالب الديموقراطيون ممثلون بالرئيس جو بايدن برفع سقف الدين مجدداً حتى تتمكن الحكومة من الاقتراض والوفاء بالتزاماتها قبل 1 يونيو / حزيران المقبل، إلا أن الجمهوريين اشترطوا خفض النفقات من موازنة البلاد للموافقة على رفع سقف الدين لأكثر من 31 ترليون دولار، وهنا ما زالت المفاوضات بين الطرفين عالقة دون الوصول لاتفاق.

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والسياسي الجمهوري البارز رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، محادثاتهما الأخيرة بشأن سقف الدين بأنها "بناءة"، لكن من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وكانت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، قد حذرت من أن الولايات المتحدة من المحتمل أن تتخلف عن سداد ديونها مبكرا وقد يبدأ ذلك في الأول من يونيو/حزيران.