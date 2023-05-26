الذكاء الاصطناعي: هل توظف التكنولوجيا في الإبداع أم في السطو على إبداعات آخرين؟

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الذكاء الاصطناعي: هل توظف التكنولوجيا في الإبداع أم في السطو على إبداعات آخرين؟

قبل 26 دقيقة

رغم مرور نحو خمسة عقود على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، صدح ما بدا وكأنه صوتها، بكلمات وألحان جديدة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، في محاولة جديدة لاستحضار صوتها، مما أثار الكثير من اللغط في مصر.

ويشكل الذكاء الاصطناعي معضلة قانونية حول العالم، في ظل استخدام التقنية الجديدة دون أن يكون لمستخدمها أي إبداع شخصي فيها، وهو ما ينذر في رأي البعض بكارثة أخلاقية وقانونية.

وتعتمد منصات الذكاء الاصطناعي على جمع أكبر قدر ممكن من البيانات من أجل ممارسة عملها،

فهل تفهم هذه التقنية حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر؟